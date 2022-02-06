Новосибирцы заметили голого мужчину, прокатившегося на легковушке

Мужчина ехал на капоте Волги. Фото: скриншот из видео

Новосибирцы заметили голого мужчину, прокатившего на легковушке. Инцидент произошел на улице Кропоткина. Видео попало в социальные сети.

— Он без трусов! -комментируют происходящее в ролике очевидцы.

На кадрах видно, что на капоте «Волги» едет мужчина. Видно, что верхней одежды на нем нет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали ситуацию:

— В полицию по опубликованной информации сообщений не поступало. В настоящее время по данному факту проводится административное расследование, — сообщили в региональном ведомстве.

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