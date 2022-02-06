Новосибирцы заметили голого мужчину, прокатившегося на легковушке

Мужчина ехал на капоте Волги. Фото: скриншот из видео
Новосибирцы заметили голого мужчину, прокатившего на легковушке. Инцидент произошел на улице Кропоткина. Видео попало в социальные сети.
— Он без трусов! -комментируют происходящее в ролике очевидцы.
На кадрах видно, что на капоте «Волги» едет мужчина. Видно, что верхней одежды на нем нет.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали ситуацию:
— В полицию по опубликованной информации сообщений не поступало. В настоящее время по данному факту проводится административное расследование, — сообщили в региональном ведомстве.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер