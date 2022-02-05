Новосибирский филолог рассказала, что в будущем ждет русский язык

Многим кажется, что русский язык деградирует, хотя это не так, объясняет эксперт. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Филолог Галина Мандрикова, доктор филологических наук, заведующая кафедрой филологии факультета гуманитарного образования НГТУ, рассказала, что происходит с русским языком, деградирует он или развивается.

— Когда люди слышат, как много новых слов-терминов из сфер экономики и IT попадают в эфир, им кажется, что язык гибнет или ухудшается. На самом деле национальный язык никогда не успевает за всеми новшествами, — нам иногда проще сначала заимствовать новые слова, а потом разобраться, что с ними делать. Приживутся в языке далеко не все: 1990-х были «ваучер» и «консенсус», и они вышли из употребления. Так было и во времена Петра I. Многие заимствования из других языков со временем русифицируются: от слова «троллинг» пошли «тролли», «троллить» и другие слова, — рассказала Галина Мандрикова издания «Ведомости Законодательного Собрания НСО».

Также филолог отметила, что наши современники говорят более короткими предложениями, чем говорили образованные люди 100 лет назад, а у одного слова появляется больше значений. А еще много новых слов породила пандемия коронавируса. В Петербурге даже составили словарь «Русский язык коронавирусной эпохи», в который вошло 3 500 слов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.