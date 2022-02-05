Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-20°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 февраля 2022 5:58

Новосибирский филолог рассказала, что в будущем ждет русский язык

По ее словам, язык не утонет в потоке заимствований, а оставит только самые нужные
Надежда РЫЖКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Многим кажется, что русский язык деградирует, хотя это не так, объясняет эксперт.

Многим кажется, что русский язык деградирует, хотя это не так, объясняет эксперт.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Филолог Галина Мандрикова, доктор филологических наук, заведующая кафедрой филологии факультета гуманитарного образования НГТУ, рассказала, что происходит с русским языком, деградирует он или развивается.

— Когда люди слышат, как много новых слов-терминов из сфер экономики и IT попадают в эфир, им кажется, что язык гибнет или ухудшается. На самом деле национальный язык никогда не успевает за всеми новшествами, — нам иногда проще сначала заимствовать новые слова, а потом разобраться, что с ними делать. Приживутся в языке далеко не все: 1990-х были «ваучер» и «консенсус», и они вышли из употребления. Так было и во времена Петра I. Многие заимствования из других языков со временем русифицируются: от слова «троллинг» пошли «тролли», «троллить» и другие слова, — рассказала Галина Мандрикова издания «Ведомости Законодательного Собрания НСО».

Также филолог отметила, что наши современники говорят более короткими предложениями, чем говорили образованные люди 100 лет назад, а у одного слова появляется больше значений. А еще много новых слов породила пандемия коронавируса. В Петербурге даже составили словарь «Русский язык коронавирусной эпохи», в который вошло 3 500 слов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.