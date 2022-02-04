В Новосибирске к 2031 году обновят вагонный парк метрополитена

Пока неизвестно, когда точно начнут заменять вагоны.
Фото: Андрей МИНАЕВ
В мэрии Новосибирска подвели итоги работы департамента транспорта за 2021 год, а также обозначили перспективные планы на будущее. Один из таких планов — обновление вагонного парка метрополитена.
— Остро назрел вопрос приобретения нового подвижного состава для новосибирского метрополитена. У 15 четырехвагонных составов из 26 срок службы заканчивается в 2031 году, — сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев.
Напомним, что обновление коснется и троллейбусного парка. В Новосибирске уже запустили первый троллейбус на автономном ходу модели «Горожанин», приехавший прямиком из Уфы. И если тестирование пройдет успешно, то эти модели станут на маршруты уже в 2022 году.
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