В Новосибирске к 2031 году обновят вагонный парк метрополитена

Пока неизвестно, когда точно начнут заменять вагоны. Фото: Андрей МИНАЕВ

В мэрии Новосибирска подвели итоги работы департамента транспорта за 2021 год, а также обозначили перспективные планы на будущее. Один из таких планов — обновление вагонного парка метрополитена.

— Остро назрел вопрос приобретения нового подвижного состава для новосибирского метрополитена. У 15 четырехвагонных составов из 26 срок службы заканчивается в 2031 году, — сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев.

Напомним, что обновление коснется и троллейбусного парка. В Новосибирске уже запустили первый троллейбус на автономном ходу модели «Горожанин», приехавший прямиком из Уфы. И если тестирование пройдет успешно, то эти модели станут на маршруты уже в 2022 году.

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