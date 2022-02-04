Двое новосибирских риелторов не поделили коттедж и устроили перестрелку

Один из риелторов использовал газовый пистолет в ходе конфликта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске двое риелторов устроили потасовку со стрельбой на улице Владимирской. Инцидент произошел вечером, 3 февраля, когда после очередного конфликта из-за дележки коттеджа на улице Дальневосточной мужчины решили встретиться.

— Да, произошла перепалка, он полез в карман за чем то и тут у меня сработал рефлекс самозащиты, я выстрелил в него, после чего он снова кинулся на меня с агрессией, и я начал отстреливаться. Потом он подошел к моей машине, где сидела жена и начал бить по стеклам, жена сразу нажала на газ и отъехала, — рассказал КП-Новосибирск риелтор Владислав Захаров.

По словам Владислава, он не считает Павла Колганова своим коллегой, так как его деятельность незаконна и нигде не зарегистрирована. Он также неоднократно звонил и просил его убрать объявление, но получал отказ.

— Этот дом, якобы, сдается от него, но он никакого отношения не имеет к этому объекту. Собственник жилья ему также не давал согласия на размещение объявления, кроме меня и моей организации никто не имеет право рекламировать его, — пояснил мужчина.

В ГУ МВД по Новосибирской области также прокомментировали конфликт риелторов.

— 3 февраля, в районе 18:00, поступило сообщение о нанесении телесных повреждений 31-летнему гражданину. Участковым уполномоченным был осуществлен выезд по указанному адресу. Опрошен потерпевший, а также в ходе работы над материалом была установлена личность еще одного участника конфликта, также 31-летнего гражданина. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

Потерпевшему стражи порядка выдали направление на прохождение судмедэкспертизы для установления тяжести вреда его здоровью. После чего будет принято процессуальное решение.

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