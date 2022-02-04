Видео драки двух мужчин на АЗС в Новосибирске появилось в соцсетях

На этом кадре можно рассмотреть, как мужчина пытается что-то распылить в лицо своему оппоненту. Фото: кадр из видео

В Новосибирске в объектив видеорегистратора попала драка у АЗС. Кулачный бой двое мужчин устроили вечером в пятницу, 4 февраля.

— Поединок на АЗС на кольце «Автопарка», — написал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Неизвестно почему началась драка. Но подписчики паблика предполагают, что все дело в дорожном конфликте, который остался за кадром. На самом же видео можно наблюдать, как мужчины сцепляются несколько раз подряд, а мимо проходящая девушка пытается их остановить. Возможно, что один из участников драки пытался воспользоваться перцовым баллончиком. Можно рассмотреть, как он пытается распылить что-то в лицо своему оппоненту.

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