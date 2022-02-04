Правительство Новосибирской области одобрило новые ограничения из-за коронавируса

Ограничения начнут действовать после опубликования документа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Новосибирской области одобрили ряд оградительных мер, которые введут из-за эпидемиологической ситуации в регионе. Документ могут подписать уже на следующей неделе.

— Правительство приняло данное решение вчера, 3 февраля, сейчас документ находится в стадии подготовки, затем он будет подписан губернатором и опубликован. В соответствии с законом, это должно быть сделано в течение 10 дней. Сразу после опубликования документ начнет действовать, — рассказал КП-Новосибирск руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства Сергей Нешумов.

Напомним, ранее в правительстве заявили о том, что новые ограничения коснутся и отелей, они будут работать по обязательным QR-кодам. Также с посетителей могут спросить справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

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