Девушка уже в Пекине. Фото: instagram Марии Васильевой

Новосибирская сноубордистка рассказала о подготовке к Олимпиаде в Пекине. Мария Васильцова начала заниматься сноубордом с 15 лет и попала в сборную области. Девушка не раз принимала участие в соревнованиях и брала призовые места.

— Мы готовились к олимпиаде в Красноярске, в кластере «Сопки». На гору нас возили на специальном автобусе. В день было по две тренировки. В России почти нет трасс для сноуборд-кросса, и это проблема. Но нам предоставили для тренировок трассу Кубка мира — 2021 в Красноярске, что дало возможность очень круто подготовиться, — рассказала КП-Спорт Мария Васильцова, сноубордистка.

По словам спортсменки, в Олимпийской деревне очень красиво. Она украшена китайской символикой. Для олимпийцев есть большая зона для еды и тренировочные залы.

— Мы туда не ходим, чтобы не вступать в контакт с другими спортсменами, — говорит женщина.

Мария не ставит конкретных целей на эту Олимпиаду. Она хочет показать только свои лучшие заезды и свой максимум.

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