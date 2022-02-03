Власти Новосибирской области приняли решение расторгнуть мусорную концессию

Губернатор Новосибирской области расторг мусорную концессию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников разорвал соглашение с «Экологией-Новосибирск» о строительстве новых свалок на территории региона. Об этом в четверг, 3 февраля, губернатор заявил на сессии Заксобрания.

— Я не один раз декларировал, что в текущей редакции без учета рекомендаций рабочей группы депутатов Заксобрания концессия реализовываться не будет. Предпочтительный вариант внесения изменений в действующее соглашение — согласование с ФАС. Оно не состоялось, поэтому выход из этой ситуации остается только один — это расторжение концессии, — объяснил губернатор.

В 2016 году региональные власти заключили договор с регоператором «Экология-Новосибирск» на строительство двух мусорных полигонов, но так и не смогли выбрать место из-за протестов жителей. На сессии губернатор напомнил о том, что власти хотели внести изменения в концессионное соглашение, но антимонопольная служба их не приняла.

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