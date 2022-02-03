В Новосибирском зоопарке объяснили, зачем манул наступал себе на хвост - это видео посмотрели 20 миллионов человек

Видео с забавным манулом набрало уже более 20 миллионов просмотров. Фото: кадр из видео

Необычное поведение манула заснял новосибирский программист Роман Паулов. Его видео в Instagram посмотрели уже 20 миллионов человек.

— Снимаю я обычно так — приезжаю в районе обеда и снимаю их до закрытия зоопарка с перерывом на кофе. Съемка, из которой собран этот ролик, сделана перед Новым годом, — рассказал автор в группе «АСТ-54».

Ветеринарный врач Новосибирского зоопарка Светлана Верхоланцева рассказала КП-Новосибирск, почему манул Айша топчется лапками на своем хвосте.

— На снегу холодно, манул хвостик использует как подкладочку на снег. Лапки замерзли — хвостик подстелил, согрелся — хвостик убрал, пошел дальше, — рассказывает врач.

Айша выглядит такой пухленькой, потому что она очень пушистая и весит около 5 килограмм. Как отмечает Светлана Верхоланцева, это нормальный вес зимнего манула.

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