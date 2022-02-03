В Новосибирске раскрыли 30,6 % преступлений за 2021 год

Раскрываемость преступлений в Новосибирске уменьшилась на 30,6 %. Фото: Прокуратура НСО

В Новосибирске за прошедший год раскрыли всего 30,6 % преступлений. Об этом на заседании коллегии региональной прокуратуры сообщил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

— Он поручил прокуратуре области уделить пристальное внимание раскрываемости преступлений, а также работе органов внутренних дел Новосибирска, поскольку в городе она составляет всего 30,6 %, — сообщает старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Дмитрий Демешин также обратил внимание прокуроров на вопросы экологии. Он возмутился тем, что в городе не решаются проблемы с загрязнением окружающей среды, а улицы заполняются ларьками и незаконными игровыми объектами.

Кроме того, заместитель генпрокурора остро отреагировал на проблемы детей-сирот, многомиллиардные задолженности ЖКХ перед топливно-энергетическим комплексом и на стабильно высокое количество несчастных случаев на производствах.

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