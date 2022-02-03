Новосибирский блогер Мамикс попал в больницу после неудачного эксперимента

Мамикс лежит в больнице уже 40 дней. Фото: mamixofficial

Блогер из Новосибирска Мамикс, известный своими смелыми экспериментами, серьезно пострадал во время съемок очередного видео. Свое фото из больницы он выложил на странице в Instagram в ночь на четверг, 3 февраля.

— Уже более 40 дней больниц. Каждый день я лежал под капельницами. 2 операции. Вроде как скоро выпишут. Но впереди начинается основная работа по восстановлению — приблизительно длиной в полгода, — пишет блогер в соцсетях.

У Мамикса почернела рука. Фото: скриншоты из видео mamixofficial

Еще до Нового года Мамикс (настоящее имя Максим Монахов) перестал выпускать видео на YouTube. Оказалось, что во время эксперимента он один из всей команды получил травмы, после которых даже впал в кому. Пока блогер не раскрывает подробностей случившегося, но опровергает все версии фанатов.

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