В Минздраве Новосибирской области объяснили, как получить больничный, если не пришел врач

Даже если врач сможет придти только наследующий день после вызова, больничный будет открыт в день обращения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова во время прямого эфира рассказала, что больничный лист можно получить дистанционно, если врач не пришел к пациенту в день вызова.

— По правилам врач принимает решение об оформлении больничного только при личной встрече с пациентом. Но коронавирус вносит свои коррективы. Поэтому открытие листа нетрудоспособности начинается с момента обращения, который фиксируется в системе, — рассказала Аксенова.

По словам замминистра, даже если врач не смог приди к пациенту в день обращения, больничный будет открыт сразу, как только поступил вызов.

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