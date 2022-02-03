Магнитная буря в 5 баллов накрыла Новосибирскую область до 5 февраля

Магнитные бури могут вызывать у метеозависимых людей головные боли и другие болезненные ощущения. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирскую область в четверг, 3 февраля, пришла магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, Фиан.

— Начиная с 3 февраля, Новосибирскую область накроет магнитная буря. Пик ее придется на 06:00 и достигнет 5 баллов, — указано в лабораторных данных.

Вспышки на солнце, зафиксированные спутником. Фото: Фиан

Пришла буря в область 2 февраля, но ощущалась слабо и даже не дотягивала до самого низкого уровня, но оставалось стабильной в 4 балла. А вот уже утром 3 февраля она подобралась к 5 баллам. К обеду этого же дня буря спадет, и дальше магнитные волнения будут только снижаться.

Новосибирцы с метеочувствительностью могут ощущать слабость, недомогание и тревожность в этот период. В острых ситуациях помогут лекарства для сердечно-сосудистой системы.

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