В Новосибирской области более 2,5 тысяч учителей ушли на больничный из-за ОРВИ и ковида

У учителей выявили коронавирус или ОРВИ
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Более 2,5 тысяч учителей Новосибирской области ушли на больничный из-за коронавируса и ОРВИ. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил министр образования области Сергей Федорчук.
— Сегодня наблюдается рост заболеваемости. Может быть, он еще не настолько заметен, но я могу точно сказать, что у нас 6% учителей по заболеваемости ковидом или ОРВИ находятся на больничном, — пояснил Федорчук.
По словам министра, эта цифра в четыре раза больше, чем та, которая была на прошлой неделе.
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