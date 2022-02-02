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Общество2 февраля 2022 6:09

В Бердске суд закрыл православную гимназию Серафима Саровского

Это произошло из-за отсутствия отчетов о деятельности
Мария ГРИГОРЯН
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Приговор в законную силу еще не вступил.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бердский городской суд принял решение ликвидировать гимназию имени Преподобного Серафима Саровского. Все произошло из-за непредставленных вовремя отчетов о своей деятельности.

— Гимназия в установленный срок не представила отчеты о деятельности за 2019-2020 годы, персональном составе руководящих органов, а также документы о расходах и об использовании иного имущества в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, — говорится на сайте суда.

Также из Единого государственного реестра юридических лиц была исключена информация об учебном заведении.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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