В Новосибирской области на пожаре погибли два пенсионера

На пожаре погибли двое пенсионеров. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Новосибирской области утром в среду 2 февраля загорелся дом сторожа. ЧП произошло в Колыванском районе в СНТ «Ермак» . Об этом сообщили в региональных ведомствах Следкома и МЧС России.

— У дома обрушилась крыша, пламя стремительно распространялось на ближайшие строения, перейдя и на веранду. На локализацию возгорания на общей площади 60 квадратных метров пожарным потребовалось 4 минуты, еще через 17 — специалисты объявили о ликвидации открытого горения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Под обгоревшими завалами спасатели нашли двух пенсионеров без признаков жизни. Это были 65-летний мужчина и 80-летняя женщина.

В следственном управлении СК России по Новосибирской области начали доследственную проверку. Им предстоит выяснить причины возгорания. Назначены судмедэкспертиза и пожарно-техническая экспертиза.

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