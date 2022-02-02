Так выглядел котик при жизни. Фото: Елена

В Новосибирске живодеры облили пивом и убили кота. ЧП произошло на улице Ударная, 33/1 в ночь на 31 января. По словам хозяйки кота, Елены, животное ушло гулять и не вернулось.

— Наш кот гулял на улице, возвращался домой. Мы нашли его у самой калитки. Он был весь облитый пивом. Когда его осмотрели, то увидели оскаленные зубы и высунутый язык. Скорее всего, его задушили. Может быть, и в него это пиво вливали, бутылка рядом стояла, — рыдая, рассказала КП-Новосибирск Елена, хозяйка животного.

Заявление в полицию она не писала. Женщина только что похоронила кота и сама хочет найти виновных, чтобы не допустить новых убийств.

Уважаемые читатели, если вы стали свидетелями этого ужасного случая, свяжитесь с Еленой по телефону 8-913-734-39-47 на условиях анонимности.

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