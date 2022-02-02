В Новосибирской области мужчину посадили на два года в колонию за кражу хлеба и варенья

У мужчины закончился хлеб и он украл его у соседки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области мужчина сел на два года за кражу хлеба и заготовок. Дело рассматривалось в Венгеровском районном суде.

— Мужчина рассказал, что пил и обнаружил, что дома нет хлеба. Он решил сходить за ним к соседке. Ее на оказалось дома, и подсудимый пошел на крайние меры — залез в дом без спроса. Для этого он выставил окно, — говорится в приговоре на сайте суда.

Вместе с хлебом сибиряк прихватил с собой банку с брусникой, клубничным вареньем и хренодером. Сложил все в пакет, вылез в окно, и, поставив обратно раму пошел домой. Вора вычислили по куртке, которую он оставил в ограде.

— Грабитель вернулся за ней и там его уже ждали сотрудники полиции. Мужчине пришлось сознаться. Ущерб составил 527 рублей, — написано в приговоре.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». Ранее сибиряк был судим по этой статье неоднократно.

Суд приговорил грабителя к 2 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима

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