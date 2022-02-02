В Новосибирске уволились 40 сотрудников департамента строительства мэрии

Уволились 30% работников департамента строительства. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Из департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска за 2021 год уволились 40 работников из 130. Массовое увольнение произошло из-за низких зарплат. Об этом стало известно на аппаратном совещании, 1 февраля.

— Из 130 человек 40 человек уволились. Из них 21 человек — главные специалисты. Четыре начальника отдела и три заместителя начальника отдела, возраст — порядка 35 лет. Сейчас эти должности замещают студенты, потому что уровень заработной платы ровно такой, — рассказал Алексей Кондратьев, начальник Департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска

Как уточнил Алексей Кондратьев, что в правительстве Новосибирской области на таких же должностях зарплаты выше по тем же специальностям, как и в частных компаниях города.

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