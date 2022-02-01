Продление дистанционного обучения в школах Новосибирска в феврале 2022: в Минобразовании сделали официальное заявление

Дистанционка продлится до 13 февраля Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство образования Новосибирской области о продлении дистанционного обучения в школах Новосибирска в феврале 2022 года. Сообщения о том, что дети не вернутся за парты до лета, начали получать родители учеников в WhatsApp

— Сообщения о «продлении дистанционного образования до лета», поступающие «вирусной рассылкой» в родительские чаты Новосибирска, являются ложными, — цитирует Минобразования телеграм —канал «Новосибирь».

Ведомство также отмечает, что никаких других решение по поводу учеников школы не принималось. Как ранее было сказано, на онлайн обучении до 13 февраля находятся ученики 5-10 классов, у первоклассников — двухнедельные каникулы. На очном обучении остались ученики 2-4-х классов, 11-х классов и малокомплектных сельских школ.

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