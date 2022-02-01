В Новосибирске рабочий на стройке четвертого моста упал с пилона и разбился насмерть

Мужчина скончался до приезда скорой помощи
В Новосибирске днем во вторник, 1 февраля, с пилона «четвертого моста» сорвался рабочий. Мужчина разбился насмерть: это КП-Новосибирск подтвердили медики.
— С высоты примерно 60 метров упал рабочий, его возраст примерно 40 лет. Все произошло в 12:30, скорая подъехала через 10 минут после случившегося. Травмы у мужчины были несовместимые с жизнью, — рассказала КП-Новосибирск главный специалист Новосибирской области по скорой медицинской помощи Ирина Большакова.
По словам рабочих, трагедия могла произойти из-за несоблюдения техники безопасности.
– По всей вероятности, он не был пристегнут: конечно, нужно пристегиваться на такой высоте, – рассказал коллега погибшего.
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