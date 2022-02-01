В Новосибирске продают самую дорогую квартиру за 99 миллионов рублей

Огромный пентхаус с интерьером от современных дизайнеров стоит 99 миллионов рублей. Фото: «Flora&Fauna», ARTUGOL DESIGN
Квартиру в элитном эко-квартале в Заельцовском районе продают за 99 миллионов рублей. Она расположена на Дачном шоссе, в сосновом бору на берегу Оби. Объявление разместили на портале «Авито».
Площадь пятикомнатной двухуровневой квартиры — 299 квадратных метров. Высота потолков — почти 5 метров, панорамные окна и европейский дизайн премиум-класса ждут богатого покупателя.
Как указано на сайте застройщика, Дачное шоссе — это традиционное место проживания успешных людей Новосибирска. При этом квартал расположен всего в 15 минутах езды от площади Калинина.
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