В Новосибирске продают самую дорогую квартиру за 99 миллионов рублей

Огромный пентхаус с интерьером от современных дизайнеров стоит 99 миллионов рублей. Фото: «Flora&Fauna», ARTUGOL DESIGN

Квартиру в элитном эко-квартале в Заельцовском районе продают за 99 миллионов рублей. Она расположена на Дачном шоссе, в сосновом бору на берегу Оби. Объявление разместили на портале «Авито».

Площадь пятикомнатной двухуровневой квартиры — 299 квадратных метров. Высота потолков — почти 5 метров, панорамные окна и европейский дизайн премиум-класса ждут богатого покупателя.

Как указано на сайте застройщика, Дачное шоссе — это традиционное место проживания успешных людей Новосибирска. При этом квартал расположен всего в 15 минутах езды от площади Калинина.

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