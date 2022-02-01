В Новосибирске подросток врезался в столб на катке у НОВАТа и потерял сознание

Несовершенолетний врезался в столб и потерял сознание. Фото: стоп-кадр с видео
На катке около НОВАТа в центре Новосибирска подросток потерял сознание, врезавшись в столб. Очевидцы выложили в группу «Инцидент Новосибирск» кадры в места случившегося. На них видно, как толпа окружила парня.
— Вчера на катке на площади Ленина подросток, катаясь на коньках, не справился со скоростью, влетел в столб из льда и потерял сознание. Человек 10-15 одновременно вызывали «Скорую помощь». Очевидцы сумели привести парня в чувство, но приезда врачей так и не дождались, — рассказал очевидец происходящего.
В итоге пострадавший парень вместе со своей компанией покинул каток.
КП-Новосибирск оперативный комментарий от станции «Скорой помощи» получить не удалось.
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