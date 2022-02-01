81-летнюю пенсионерку нашли мертвой в запертой квартире в Новосибирске

Родственники забеспокоились и вызвали спасателей. Фото: служба спасения МАСС

Ночью с 31 января на 1 февраля в квартире на улице Якушева в Октябрьском районе Новосибирска спасатели обнаружили мертвой 81-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в группе МАСС.

— Дверь была закрытой, женщина не отзывалась. Доступ родственников в квартиру был обеспечен. В квартире обнаружена пожилая женщина без признаков жизни, — сообщают спасатели МАСС.

Тело пожилой женщины спасатели передали родственникам и сотрудникам полиции.

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