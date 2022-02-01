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Дом. Семья1 февраля 2022 1:13

У медоедов родился детеныш в Новосибирском зоопарке

Малыш уже показывается посетителям
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
У детеныша все в порядке. Фото: kivu1i.

У детеныша все в порядке. Фото: kivu1i.

В Новосибирском зоопарке - новое пополнение: в зверинце родился детеныш у медоедов. Малыш чувствует себя хорошо и уже показывается посетителям. Трогательные кадры с к ним показала в «Инстаграме» сибирячка под ником kivu1i.

Длина тела медоедов достигает 70 сантиметров, вес 7-13 килограммов. Но даже при небольших размерах медоед может дать отпор буйволам, гиенам, львам.

- В схватке медоед пускает вход зубы, когти, неприятно пахнущий секрет желез и считается одним из самых бесстрашных животных на планете, - рассказывают в новосибирском зоопарке.

А еще медоед может есть ядовитых змей: их яд не смертелен для животного.

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