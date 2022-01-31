В Новосибирске пенсионерка сменила фамилию, чтобы обойти санкции после банкротства

Сибирячка сменила букву в фамилии, чтобы обойти санкции банкротства. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Новосибирске 70-летняя женщина заменила одну букву в фамилии, чтобы иметь возможность скрывать свои манипуляции с деньгами от финансового управляющего. Его сибирячке назначил суд в 2018 году, после того как признал ее банкротом: она задолжала кредиторам примерно 7,5 миллионов рублей.

— Осенью 2020 года управляющий выяснил, что банкрот почти два с половиной года пользовался открытым без его ведома банковским счетом, получая на него деньги и перечисляя их третьим лицам, — сообщает издание «Новая Сибирь». — Он попытался взыскать незаконные расходы со банка, но в суде выяснилось, что он не при чем. Оказывается, женщина открыла счет, изменив одну букву в фамилии. ИНН и СНИЛС не представила, а по ее «новой» фамилии в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве записей не нашлось.

Разбирательства в суде установили, что такую манипуляцию предприимчивая сибирячка провернула еще до того, как ее ограничили в финансовых правах. Но в известность об этом она предусмотрительно никого не поставила. Позже выяснилось, что счета она успела открыть сразу в трех банках.

Теперь, чтобы привести ее статус в соответствие закону, нужно будет внести изменения во все судебные акты, принятые в рамках ее дела о банкротстве.

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