В Новосибирске таксист сбил 82-летнюю бабушку

Виновник ДТП неизвестен.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Калининском районе Новосибирска на дворовой территории водитель такси сбил 82-летнюю бабушку. ДТП случилось вечером в понедельник, 31 января.
— Во дворе дома №31/1 по улице Объединения неизвестный на неустановленном автомобиле сбил 82-летнюю бабушку. С ушибами ее доставили в больницу, — рассказали в региональном ГИБДД.
Водитель скрылся с места аварии, но известно, что машина была брендирована как такси. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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