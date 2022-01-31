В Новосибирске таксист сбил 82-летнюю бабушку

Виновник ДТП неизвестен. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Калининском районе Новосибирска на дворовой территории водитель такси сбил 82-летнюю бабушку. ДТП случилось вечером в понедельник, 31 января.

— Во дворе дома №31/1 по улице Объединения неизвестный на неустановленном автомобиле сбил 82-летнюю бабушку. С ушибами ее доставили в больницу, — рассказали в региональном ГИБДД.

Водитель скрылся с места аварии, но известно, что машина была брендирована как такси. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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