Новосибирский подрядчик отремонтирует два участка федеральной трассы за 1 миллиард рублей

На оба участка дороги потратят более 1 миллиарда рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске выбрали подрядчика, который отремонтирует два участка федеральной трассы Р-254 «Иртыш», за сумму свыше 1 миллиарда рублей.

— Подрядчик отремонтирует два участка. Первый в Барабинском районе от 1146 до 1162 километра всего — 15,982 километра. Стоимость работ оценивается в 526 миллионов 332 тысячи 248 рублей, — сообщается на сайте госзакупок. — Второй участок трассы на Северном обходе Новосибирска от 50 до 60 километра всего — 10,23 километра. Стоимость — 493 миллиона 883 тысячи 318 рублей.

В Барабинском районе работы должны начаться 1 июня 2022 года и закончиться не позднее 1 сентября 2023 года. На Северном объезде работы стартуют 15 мая 2022 года, а закончатся 15 октября 2022 года. Всего на ремонт будет потрачено около 1, 02 миллиарда из федерального бюджета.

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