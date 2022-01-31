В Новосибирске к МЧМ-2023 снесут 393 нелегальных киоска

На снос ларьков потратят около 12 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске за год снесут 393 незаконных ларька к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

— На текущий момент на 2022 год запланирован демонтаж 393 объектов. Кроме того, размещение хозяйствующими субъектами самовольных объектов — это сложно прогнозируемый процесс, он может меняться от разного рода ситуаций. Например, от смены сезонности, наступления праздничных дней, а также востребованности товаров и услуг в отдельно взятом районе Новосибирска, — пояснили в мэрии.

На демонтаж таких объектов власти города готовы потратить около 12 миллионов рублей. Владельцы незаконных объектов также самостоятельно смогут их разобрать.

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