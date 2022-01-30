Затулинка обогнала Михайловскую набережную на карте самых «инстаграмных» мест Новосибирска

Затулинский жилмассив стал одним из самых популярных в инстаграме. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Затулинка вошла в топ самых популярных мест среди пользователей «инстаграма» в Новосибирске. Москович Данил Охлопков создал карту геоданных для 15 городов-миллионников в России и опубликовал ее в телеграм-канале.

Охлопков проанализировал геотеги, количество постов в день и среднее количество лайков на фото, которые делают горожане. А также посмотрел статистику по количеству постов из кофеен, ресторанов и других мест общепита.

Новосибирск занял 5 место по активности жителей в «инстаграме», уступив Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и Казани. Жители Новосибирска выкладывают более 11 тысяч постов в день, лучшие 20 фото по геотегу получают в среднем 142 лайка.

Рейтинг самых популярных мест в «инстаграме» возглавил ТРЦ «Галерея Новосибирск», на втором месте оказался НОВАТ, на третьем — ТРЦ «Аура».

А на 4 месте оказался Затулинский жилмассив. Здесь выкладывают по 95 новых постов в день , лучшие из котрых получают по 146 лайков. На 5-е место рейтинга попал ТЦ «Мега», а на 6-м месте оказалась Михайловская набережная. В рейтинг также попали кинотеатр «Победа», станция метро «Студенческая» и парк «Березовая Роща».

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