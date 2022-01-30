Монетка была в капусте. Фото: Flamp

Сибирячка нашла деньги в морской капусте. Она купила закуску домой, чтобы полакомиться деликатесом. Начала есть и обнаружила там монетку номиналом 50 копеек.

— Очень вкусная морская капуста, но если в следующий раз вы захотите сделать скидку в 50 копеек, не обязательно класть их в еду, — отшутилась девушка в отзыве.

На фото, приложенном к отзыву, видно небольшую ржавую монетку. По всей видимости она давно попала в блюдо, просто ее никто не замечал.

В комментариях люди посмеялись над неожиданной находкой покупательницы:

— Сохраните монетку! Лет через сто будет прилично стоить.

— Отзыв огонь!

— Почему тут нет смеющихся смайликов?

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