Монетка была в капусте. Фото: Flamp
Сибирячка нашла деньги в морской капусте. Она купила закуску домой, чтобы полакомиться деликатесом. Начала есть и обнаружила там монетку номиналом 50 копеек.
— Очень вкусная морская капуста, но если в следующий раз вы захотите сделать скидку в 50 копеек, не обязательно класть их в еду, — отшутилась девушка в отзыве.
На фото, приложенном к отзыву, видно небольшую ржавую монетку. По всей видимости она давно попала в блюдо, просто ее никто не замечал.
В комментариях люди посмеялись над неожиданной находкой покупательницы:
— Сохраните монетку! Лет через сто будет прилично стоить.
— Отзыв огонь!
— Почему тут нет смеющихся смайликов?
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