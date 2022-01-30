В Новосибирске пьяная девушка сбила двух школьниц на тротуаре

Девушка за рулем была пьяна. Фото: отряд пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирске 23-летняя девушка на красном седане сбила двух школьниц. Подробности рассказали в отряде пропаганды ГИБдД по Новосибирску.

ДТП произошло у дома по улице Невельского, 49 на Западном жилмассиве в воскресенье, 30 января.

— В 14.35 женщина-водитель двигалась по улице Невельского на автомобиле Mitsubishi Lancer, не справилась с управлением и наехала на двух пешеходов, которые шли по тротуару, — сообщили в ГИБДД.

В ДТП пострадали две девочки , которым 9 и 13 лет, врачи «Скорой помощи» увезли их в больницу. Дети получили различные травмы, характер которых уточняется.

Девушка за рулем Mitsubishi в момент аварии была пьяна: это установили инспекторы ДПС. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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