Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-20°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 января 2022 11:05

Мэрия Новосибирска выставила на торги недостроенный спорткомплекс в Октябрьском районе

Начальная цена — более 19 миллионов рублей
Надежда КАСЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Торги состоятся 15 марта.

Торги состоятся 15 марта.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске выставили на торги недостроенный спортивный комплекс на улице Высоцкого. Аукцион назначен на 15 марта. Об этом сообщили в мэрии города.

— Начальная цена 19 миллионов 280 тысяч рублей. Шаг аукциона составит 192 тысячи рублей, — указано в документах.

На торги спорткомплекс выставили после того, как мэрия выиграла суд у компании застройщика. Та возводила здание на земле, взятой у города в аренду, и так и не смогла завершить строительство до окончания срока аренды. На момент торгов строительство спорткомплекса завершено на 88,5%, само здание находится на участке в 2 859 квадратных метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.