В Новосибирске иномарка сбила велосипедиста у пешеходного перехода

Молодой человек находится в больнице. Фото: ГИБДД по НСО

В Первомайском районе Новосибирска сбили велосипедиста у пешеходного перехода. Инцидент произошел вечером в пятницу, 28 января.

— У дома №72 по улице Вересаева 58-летний водитель за рулем Nissan Elgrand сбил 20-летнего молодого человека на велосипеде недалеко от пешеходного перехода, — рассказали в областном ГИБДД.

Парня госпитализировали в больницу. Ему поставили предварительный диагноз ушиб головного мозга, с потерей памяти. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.