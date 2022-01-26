В Новосибирской области пес сутки пролежал на морозе, застряв в снегу

В Новосибирской области люди нашли вмерзшую в снег собаку. Фото: Кадр из видео

В Новосибирской области люди нашли вмерзшую в снег собаку. Неравнодушным сибирякам пришлось буквально отковыривать пса, чтобы отвезти его в ветклинику.

— В Черепаново нашли собаку, пролежала там больше суток. Уже реально вмерз в снег! Люди его отковыривали, — написали волонтеры на странице osirotevshii в инстаграме. — Сейчас пса отвезли в ветклинику. У него взяли кровь, убрали огромные колтуны с шерсти, провели прием у невролога. Сейчас псу нужно сделать МРТ, чтобы выяснить, осталось ли у него хоть 8-10% спинного мозга — тогда будет шанс на операцию, которая сможет спасти ему жизнь!

Сейчас собаку уже отвезли в ветклинику. Фото: Кадр из видео

Если вы хотите чем-то помочь найденному псу, свяжитесь с волонтерами по номеру телефона 8-913-458-09-30.

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