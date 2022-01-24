В Новосибирске опубликовали логотип и дизайн Новогодней столицы России

Авангардная снежинка и красно-зеленая расцетка - так видят Новогоднюю столицу 2023. Фото: melekhovifilurin

Рекламное агентство, которое разрабатывало дизайн логотипа к проекту «Новосибирск — Новогодняя столица России», опубликовала в соцсетях итоги работы.

Судя по всему, Новосибирская снежинка будет в качестве Новогоднего бренда. Фото: melekhovifilurin

— Главный символ проекта — снежинка. И каждая Новогодняя столица представляет ее в своем уникальном виде, — рассказало в соцсетях агентство. — Из Нижнего Новгорода к нам приехала хрустальная снежинка. Мы же пошли по другому пути. Наша снежинка не состоит из кружева, она больше похожа на наследие авангарда. При этом нам удалось сохранить теплые, новогодние цвета — цвета зеленой елки и красной новогодней звезды.

Такие яркие и сочные цвета, по мнению дизайнеров, идеально соответствуют духу Новосибирска. Фото: melekhovifilurin

Проект агенство разрабатывало вместе с мэрией Новосибирска. И он уже утвержден.

С выбором дизайнеров согласны не все. В социальных сетях полно опросов о проекте. Фото: melekhovifilurin

В городе уже появились digital-экраны с логотипом. Фото: melekhovifilurin

Цвета зеленой елки и красной новогодней звезды. Фото: melekhovifilurin

А как вам выбор дизайнеров? Фото: melekhovifilurin

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