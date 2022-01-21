Новосибирцы стали ездить по России в полтора раза чаще

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

В 2021 году число таких поездок выросло более чем в полтора раза по сравнению с 2020 годом, а самыми популярными направлениями стали сибирские регионы, курорты Краснодарского края, Крым и Москва.

Чаще всего в 2021 году клиенты Tele2 из Новосибирской области ездили по Сибири, а также в южные регионы (прежде всего, в Краснодарский край) и Центральную Россию (особенно в Москву и Московскую область). При этом на Сибирь приходится более половины всех поездок жителей региона в 2021 году – 51%. Чаще всего новосибирцы посещали Алтайский край, Краснодарский край и Кузбасс.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Наибольшее число поездок приходится на пик отпускного сезона – июль и август. В среднем клиенты Tele2 из Новосибирской области проводили в поездках по 11 дней. Каждый из них за это время использовал 3 гигабайта интернет-трафика, совершил 42 звонка и проговорил по телефону около полутора часов.

Мужчины и женщины выезжали за пределы региона одинаково часто. Больше всего ездили по стране жители Новосибирской области 20-40 лет (62%). Почти треть поездок приходится на клиентов Tele2 в возрасте от 40 до 60 лет (30%). Абоненты, которым больше 60 лет, тоже ездят по России, но их доля составляет только 6%.