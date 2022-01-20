Видео и фото с места ЧП на молочном комбинате в Купино Новосибирской области опубликовал следком

Причиной взрыва могла бы быть заправка холодильных установок азотом

Появилось видео с места ЧП в Купинском районе под Новосибирском. На кадрах видно, как после взрыва одна из стен полностью обрушилась.

На месте ЧП работаю следователи

Первоначальной версий случившегося взрыва рассматривают то, что холодильные установки заправляли азотом.

От взрыва помещение сильно пострадало

Напомним, в результате происшествия на складе «Купинское мороженое» пострадали трое работников. На месте работает МЧС и прокуратура.

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