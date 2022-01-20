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Происшествия20 января 2022 12:50

Видео и фото с места ЧП на молочном комбинате в Купино Новосибирской области опубликовал следком

Одна из стен здания оказалась разрушена
Мария ГРИГОРЯН
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Причиной взрыва могла бы быть заправка холодильных установок азотом

Причиной взрыва могла бы быть заправка холодильных установок азотом

Появилось видео с места ЧП в Купинском районе под Новосибирском. На кадрах видно, как после взрыва одна из стен полностью обрушилась.

На месте ЧП работаю следователи

На месте ЧП работаю следователи

Первоначальной версий случившегося взрыва рассматривают то, что холодильные установки заправляли азотом.

От взрыва помещение сильно пострадало

От взрыва помещение сильно пострадало

Напомним, в результате происшествия на складе «Купинское мороженое» пострадали трое работников. На месте работает МЧС и прокуратура.

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