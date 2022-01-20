В Новосибирске из-за пожара на даче погиб 71-летний пенсионер

Мужчина погиб на пожаре 19 января. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

На пожаре в дачном доме в СНТ «Метростроитель» на улице Садовая погиб пенсионер, успели спастись три человека, в том числе двое детей. Инцидент произошел 19 января. О нем рассказали в МЧС.

— Огонь уничтожил дачный дом, веранду, а также баню и сарай соседей. При разборе завалов и проливке сгоревших конструкций личный состав дежурного караула обнаружил мужчину без признаков жизни, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожарные разбирают завалы. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Пожарные тушили огонь водой из ближайшего озера, дополнительно подвозили воду от пожарного гидранта в двух километрах от дома. Им удалось защитить соседние дачи от перехода огня.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки электрощитка на веранде, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

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