Студентов НГУ эвакуировали из общежитий на мороз после сообщения о минировании

Студентов собрали возле стадиона. Фото: Ненаучный городок

В среду, 19 января, из-за сообщения о минировании студентов НГУ вывели из общежитий. Об этом сообщают в группах общежитий университета в социальных сетях.

В настоящее время сотрудники экстренных служб проверяют ректорат, после этого будут обследовать территорию общежитий.

Студенты мерзнут, пока на наличие бомбы проверяют ректорат. Фото: Ненаучный городок

Студентов просят не толпиться у общежития и идти на стадион.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о массовых эвакуациях в школах Новосибирской области.

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