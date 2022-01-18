В Новосибирские приют для хаски устроил фотосессию собакам с табличками бездомных

У каждой собаки своя печальная судьба. Фото: Алёна Райфутдинова
Новосибирский приют, где содержатся собаки породы хаски, устроил фотосессию своих подопечных с табличками бездомных. На них написана краткая история каждого животного. Все они не простые. Кого-то оставили хозяева, привязав забору, кого-то выгнали из 11 семей.
Айла пыталась найти заботу в 11 семьях. Фото: Алёна Райфутдинова
— Идея фотосессии возникла на самом деле случайно, я давно видела в интернете всяких щеночков с табличками в добрые руки, видела людей с табличками, что нужна помощь. И как-то решили создать проект с нашими собаками — фото и судьба на табличке, — рассказала КП-Новосибирск руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская.
Никси встречала новый год совсем одна. Фото: Алёна Райфутдинова
По ее словам, все их собаки эксклюзивны, в одном экземпляре, и достойны внимания. В приюте делают все, чтобы хаски нашли новую семью.
Хозяин Шанса умер и за ним некому было ухаживать. Фото: Алёна Райфутдинова
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