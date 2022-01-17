У кустарниковых собак из Новосибирского зоопарка родились детеныши

Пока что щенки очень неуклюжие. Фото: Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке у пары кустарниковых собак родились двое малышей. Анна Новикова — постоянная посетительница зоопарка опубликовала в соцсетях их фото и видео.

На здоровье малыши не жалуются и доказывают это подвижными играми. Фото: Анна Новикова

Уже заметно, что малыши очень игривые и совсем не боятся посетителей. Они спокойно хоть и неуклюже расхаживают по вольеру, но пока что не отходят далеко от родителей.

Пройдет совсем немного времени, прежде чем щенки вырастут. Фото: Анна Новикова

Кустарниковые собаки очень редкий вид, поэтому их занесли в Красную книгу. И хоть они и относятся к псовым, выглядят очень необычно и внешне напоминают водоплавающих животных, например выдр. У них даже есть перепонки на лапах.

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