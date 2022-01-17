Все в огне: новосибирцы делятся в сети снимками невероятного заката

Новосибирцев удивил красивый закат, окрасивший небо вечером в понедельник.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Новосибирцев удивил красивый закат, окрасивший небо вечером в понедельник, 17 января. Люди заполонили соцсети снимками розовато-лиловых облаков.
Небо окрасилось в яркие цвета.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Некоторые сибиряки предположили, что такое явление — результат резкого перепада температур. В последние несколько дней в город пришло неожиданное потепление. А сегодня температура поднялась до плюсовой отметки. Но большинство людей решили не заворачиваться и просто насладиться красивым явлением:
— Закаты — это любовь.
— Сегодня красиво все!
— Закат без фильтров, — восхищаются красотой природы новосибирцы.
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