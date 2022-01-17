Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-15°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2022 12:03

Все в огне: новосибирцы делятся в сети снимками невероятного заката

Красивое явление природы заворожило горожан
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новосибирцев удивил красивый закат, окрасивший небо вечером в понедельник.

Новосибирцев удивил красивый закат, окрасивший небо вечером в понедельник.

Фото: Алена КУЛЕШОВА

Новосибирцев удивил красивый закат, окрасивший небо вечером в понедельник, 17 января. Люди заполонили соцсети снимками розовато-лиловых облаков.

Небо окрасилось в яркие цвета.

Небо окрасилось в яркие цвета.

Фото: Алена КУЛЕШОВА

Некоторые сибиряки предположили, что такое явление — результат резкого перепада температур. В последние несколько дней в город пришло неожиданное потепление. А сегодня температура поднялась до плюсовой отметки. Но большинство людей решили не заворачиваться и просто насладиться красивым явлением:

— Закаты — это любовь.

— Сегодня красиво все!

— Закат без фильтров, — восхищаются красотой природы новосибирцы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.