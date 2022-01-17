Новосибирца возмутила разгромленная остановка с кучей мусора

На остановке разбросан мусор, а рядом разбитый павильон. Фото: Данила Старов

В Новосибирске трамвайная остановка «Костычева» на улице Вертковская, 39/1 возмутила новосибирца. Мужчина опубликовал в группе «АСТ-54» фото, на которых видно, в каком ужасном состоянии находится павильон. Рядом с ней расположен нерабочий киоск со сломанными окнами и торчащими стеклами.

— Рядом два дома, в котором большинство проживающих — незрячие пожилые люди. Весь этот мусор и сожженный павильон находятся на остановке уже порядка двух недель, и никто не собирается убирать это, — написал автор поста.

По словам мужчины, он не понимает, как люди, которые не могут передвигаться полноценно, должны «пробираться» на эту остановку.

КП-Новосибирск, направила запрос в мэрию, откуда запрос был направлен в район, где находится плаченая остановка. На момент публикации ответ корреспонденту не предоставили.

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