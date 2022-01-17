В пяти регионах Сибири обнаружили новый вариант коронавируса «омикрон»

В нескольких регионах Сибири обнаружили новый вариант коронавируса «омикрон». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нескольких регионах Сибири обнаружили новый вариант коронавируса «омикрон». Его уже диагностировали у жителей Бурятии, Хакасии, Красноярского края, Омской и Иркутской области. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что привезти штамм в регионы могли местные жители, прилетевшие из-за границы. Некоторые регионы в связи с этим начали ужесточать антиковидные меры.

— Отменены массовые мероприятия. В частности, приближающиеся крещенские купания. Многие работодатели в связи с появлением «омикрона» переводят по возможности своих сотрудников на работу в удаленном режиме, — сообщает КП-Красноярск.

В Новосибирской области омикрон пока что не выявили, однако в нашем регионе также продолжает действовать режим повышенной готовности: запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах действует масочный режим и система QR-кодов.

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