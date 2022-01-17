В Новосибирске ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест на «Родниках»

Проектная мощность школы составит 1100 учеников. Фото: Instagram школы

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию школы № 219 на улице Михаила Немыткина в микрорайоне «Родники». Точная дата открытия пока неизвестна. Разрешение на ввод школы в эксплуатацию опубликовали на муниципальном портале Новосибирска.

Строительство школы площадью в 27070 квадратных метров обошлось в 991 100, 97 тысяч рублей. На мебель, технику и новейшее оборудование потратили еще 166 млн рублей. Проектная мощность школы составит 1100 учеников. Школа рассчитана на 4 параллели, то есть всего там будут учиться 44 класса по 25 человек.

В настоящее время ведется набор персонала, учителей и других сотрудников, также устанавливают мебель и технику. Учебное заведение разгрузит школы, расположенные рядом.

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