Австралиец Джоаш Хэйр удивился бесплатным каткам в Новосибирске

Австралиец с женой в снежном Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео YouTube

Пара из Австралии, блогер Джоаш с ником RussiaGuy и его супруга Сабрина, посетили снежный городок на Михайловской набережной и покатались с горок, а также прошлись по туристическим местам зимнего Новосибирска. Видео с прогулки иностранец опубликовал на своем канале в субботу, 15 января.

Они восхитились снежными скульптурами в Первомайском сквере и отметили, что в прошлом году из-за снега было не видно большую часть деталей. Во время прогулки австралиец встретил уличного музыканта на площади Ленина, а также оценил новогоднее убранство Новосибирска и стрит-арты в ресторанном дворике.

Иностранец оценил снежные скульптуры и горки на набережной. Фото: стоп-кадр из видео YouTube

Джоаш искренне удивился, что в городе есть бесплатные для посещения катки, а в парках горожанам предлагают покататься в каретах, запряженных «разукрашенными пони».

Несмотря на холод, иностранцы много фотографировались и отмечали улыбки прохожих, которые сами новосибирцы почти не видят. Между тем, супруга блогера Сабрина в шапке-ушанке и с косой стала очень похожа на русскую.

Джоаш Хэйр с женой переехали из Западной Австралии в Новосибирск на Затулинку два года назад, чтобы создать ферму. Он ведет свой канал на YouTube, у блогера 15,4 тысячи подписчиков.

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