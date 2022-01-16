"Светлячки" - это галки. Фото: скриншот из видео

Новосибирцы сняли необычное свечение над толмачевскими теплицами. На кадрах видно, «светлячки» кружат над ними и издают странные звуки.

— Звук слабоват, но слышен гвалт стаи галок. Странно, что эти почти черные в целом птицы выглядят светлыми на фоне ночного неба, подсвеченном сиянием из теплиц. По всей видимости галки облюбовали крыши этих сооружений от которых исходит не только свет, но и тепло для ночевки, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Яновский, орнитолог.

Он отметил, что галки могли облюбовать это место из-за легкодоступной еды.

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