В Новосибирске Северо-Чемской жилмассив останется 17 января без тепла

Тепла не будет в домах почти сутки. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирске Северо-Чемской жилмассив в Кировском районе останется 17 января без тепла. Об этом сообщается на сайте «Мой Новосибирск».

— Тепла не будет в домах на улицах Саввы Кожевникова, Чемская, Комсомольская и Герцена, — говорится на портале.

Это будет плановое отключение. Спецслужбам надо будет устранить дефекты на линии.

Тепло в домах отключат 17 января в 10 утра, а обратно дадут только 18 числа в 2 часа ночи.

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