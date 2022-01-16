В Новосибирске Северо-Чемской жилмассив останется 17 января без тепла

Тепла не будет в домах почти сутки.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Новосибирске Северо-Чемской жилмассив в Кировском районе останется 17 января без тепла. Об этом сообщается на сайте «Мой Новосибирск».
— Тепла не будет в домах на улицах Саввы Кожевникова, Чемская, Комсомольская и Герцена, — говорится на портале.
Это будет плановое отключение. Спецслужбам надо будет устранить дефекты на линии.
Тепло в домах отключат 17 января в 10 утра, а обратно дадут только 18 числа в 2 часа ночи.
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