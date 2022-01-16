Правоохранители проводят проверку. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области женщина ударила ножом своего супруга. Пара вместе пила и после этого поскандалила. В ходе ссоры сибиряк ударил жену кулаком по лицу. В ответ женщина схватила нож и пырнула мужа в живот.

— Инцидент произошел в рабочем поселке Чик. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него рану правого предплечья, проникающее колото-резанное ранение брюшной полости. Из внутренних органов задеты печень и кишки. У мужчины обильная кровопотеря, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник, сейчас правоохранители проводят проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.